مشاهدة مباراة ارسنال ضد توتنهام الان اونلاين

مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم ، يستضيف أرسنال منافسه توتنهام هوتسبر على ملعب الإمارات يوم الأحد الموافق 1/9/2019 حيث يلتقي الفريقان في أول دربي شمال لندن في موسم 2019-20.





تعرض فريق ارسنال للفوز على ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن بدأ الموسم بفوزين ، لكن المدير عززه بعودة Mesut Ozil ، الذي قد يشارك في أول ظهور له هذا الموسم.





وتأتي توتنهام إلى هذا المستوى بعد الهزيمة ، حيث حقق نيوكاسل فوزًا مفاجئًا في توتنهام ، ويتعين على موريسيو بوتشيتينو أن يتعامل مع بعض الأزمات التي يعاني منها كايل ووكر بيترز وتانغوي ندومبيل.



