مشاهدة مباراة ارسنال ضد توتنهام الان اونلاين
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:15 م
مباراة ارسنال وتوتنهام اليوم ، يستضيف أرسنال منافسه توتنهام هوتسبر على ملعب الإمارات يوم الأحد الموافق 1/9/2019 حيث يلتقي الفريقان في أول دربي شمال لندن في موسم 2019-20.
تعرض فريق ارسنال للفوز على ليفربول في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن بدأ الموسم بفوزين ، لكن المدير عززه بعودة Mesut Ozil ، الذي قد يشارك في أول ظهور له هذا الموسم.
وتأتي توتنهام إلى هذا المستوى بعد الهزيمة ، حيث حقق نيوكاسل فوزًا مفاجئًا في توتنهام ، ويتعين على موريسيو بوتشيتينو أن يتعامل مع بعض الأزمات التي يعاني منها كايل ووكر بيترز وتانغوي ندومبيل.
حصل تيم شيروود على كرة بلورية في وقت سابق من هذا الأسبوع وتوقع أن يفوز آرسنال بدبي في شمال لندن إذا بدأ أربعة لاعبين.
وهؤلاء اللاعبون الأربعة هم: بيير - إميريك أوباميانغ ، وألكساندر لاكازيت ، ونيكولاس بيبي ، وداني سيبالوس. سيعلم اليقظ بينكم أن المستعجل الأسباني على مقاعد البدلاء.
وقال شيروود في الدوري الممتاز للإنتاج "إنهم يحتاجون إلى لعب أفضل لاعبيهم ، أكثر اللاعبين هجومية". "لاكازيت يجب أن تلعب مع أوباميانغ وبيبي بالنسبة لي ، فأنت بحاجة إلى ضم سيبالوس إلى جنب لأنه موهوب شاب رائع على سبيل الإعارة من ريال مدريد.
"إذا لعبوا مع لاعبيهم الأكثر مهاجمة ، أفضل لاعبي كرة قدم تقنيين يوم الأحد في دربي شمال لندن ، فإنهم سيهزمون توتنهام"