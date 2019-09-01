مدرب الوداد: نستحق الفوز على المريخ
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:10 م
وكالاتطباعة
أكد زوران مانولوفيتش المدير الفني للوداد المغربي، أن فريقه كان يستحق الفوز على المريخ السوداني لاسيما أنه تحكم في المباراة وقدم شوط أول كان يستحق أن يكسبه بثلاثة أهداف، في المقابل منافسه استفاد من فرصة واحدة وسجل هدفا.
وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1) في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال المباراة التي جمعتهما في السودان ويتجدد اللقاء بينهما في 18 من الشهر الحالي في المغرب.
وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1) في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال المباراة التي جمعتهما في السودان ويتجدد اللقاء بينهما في 18 من الشهر الحالي في المغرب.