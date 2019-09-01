مدرب الوداد: نستحق الفوز على المريخ

أكد ​زوران مانولوفيتش​ المدير الفني للوداد المغربي​، أن فريقه كان يستحق الفوز على ​المريخ السوداني​ لاسيما أنه تحكم في المباراة وقدم شوط أول كان يستحق أن يكسبه بثلاثة أهداف، في المقابل منافسه استفاد من فرصة واحدة وسجل هدفا.



وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1) في ذهاب دور الـ32 من ​كأس محمد السادس للأندية الأبطال​ المباراة التي جمعتهما في السودان ويتجدد اللقاء بينهما في 18 من الشهر الحالي في المغرب.



