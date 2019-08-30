البلجيكى إيدن هازارد يفوز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الأوروبى

فاز اللاعب البلجيكي إيدن هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسبانى، اليوم الجمعة بجائزة اللاعب الأفضل فى بطولة الدوري الأوروبى لموسم 2019-2018، وذلك تقديرًا لدوره الكبير فى فوز تشيلسي الإنجليزي بلقب تلك النسخة من البطولة.



وتوج تشيلسي بلقب بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إثر تغلبه على أرسنال الإنجليزي 4 - 1 في المباراة النهائية، حيث سجل هازارد هدفين وصنع هدفًا آخر ليفوز بلقب رجل المباراة.



وتفوق هازارد في التصويت على هوية أفضل لاعب في الدوري الأوروبي للموسم الماضي على زميله السابق في تشيسلي، الفرنسي أوليفر جيرو، صاحب المركز الثاني، وزميله الحالي في النادي الملكي، الصربي لوكا يوفيتش، الذي جاء ثالثا.