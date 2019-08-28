موسى: 106 شركات يابانية في مصر.. ونتمنى مضاعفة استثمارات طوكيو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليابان تحتل المركز الثالث في الصادرات بعد أمريكا والصين، فيتجاوز حجم صادراتها 767 مليار دولار.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" من يوكوهاما: "كلام الرئيس على مدى الأيام الماضية حول تواجد الشركات اليابانية في السوق المصري بمناطق وليس شركات، لأن وجودها في السوق المصري والقارة الإفريقية له أهمية كبيرة".



وتابع: "هناك 106 شركات يابانية بمصر، وبالنسبة لقوة الاقتصاد الياباني ما زال عدد هذه الشركات متواضعا، مشيرًا إلى أن وكالة الجايكا اليابانية تشارك بمصر في العديد من المجالات.



ولفت إلى أن عدد المدارس اليابانية سيرتفع من 35 إلى 40 مدرسة خلال الشهر المقبل.



