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توك شو

متعافي يروي تفاصيل 22 عاما من التعاطي.. ووفاة نجله بسبب الإدمان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:27 م
المتعافي
المتعافي
سناء إسماعيل
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روى عبدالعزيز سمير، أحد المتعافين من تعاطي المخدرات، بداية قصته مع التعاطي، والتي كانت بسيجارة صغيرة وانتهت به إلى البودرة، مرورًا بكل أنواع الحبوب المدرجة تحت قائمة المخدرات.

وقال خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية on e، إنه استمر لمدة 22 عامًا في دوامة التعاطي، وكان وقتها متزوجًا ولديه طفل مريض ووالدته كانت تلازمه في المستشفى، وعندما كانت تطلب منه البحث عن دم لطفله لم يكن يهتم.

وتابع، أنه كان لا ينفق على نجله المريض وينفق كل أمواله على التعاطي إلى أن أخبرته والدته يومًا بوفاة طفله، وبعدها أخذ كمية كبيرة من المخدرات ووقتها أخذ جرعة على طريق الخطأ فقام الأطباء بقطع أسفل قدمه وتعاطي بعدها مرة أخرى تم قطع نصف ساقة بعدها بأسبوع وظل على الإدمان إلى أن فقد كل ممتلكاته.

وأكد أنه لم يكن يعلم بوجود مكان لعلاج الإدمان، وسأل صيدلي عن آلة يأخذ بها المخدر، فطلب منه الاتصال برقم 16023، وقالوا له إنهم سيقومون بعلاجه مجانا ودون الكشف عن البيانات، وذهب وقابل الدكتور هشام جمعة، وكان أول تجربة لعلاج مكافحة الإدمان وتم تقديم كرسي متحرك له لأنه بطرف صناعي وكان له فريق طبي.

وكشف أنه أقلع عن المخدرات منذ 4 سنوات وشهرين و3 أيام، مؤكدًا أنه فرق معه كثيرًا لأنه كان زوج غير مسئول، وأصبح الآن مسئول وتم تشغيله مرشد علاج سلوكي في صندوق مكافحة المخدرات بالإضافة إلى العديد من الدورات في صيانة التكيفات والموبيلات وغيرها وبشهادة معتمدة.
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