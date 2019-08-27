دراسة: النظام الغذائى الغنى بالبروتين يقلل من خطر الوفاة

تشير دراسة جديدة إلى أن التحول إلى نظام غذائي نباتي غني بالبروتين قد يساعدك على العيش لفترة أطول والبقاء بصحة أفضل.



ووفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطانى، فقد تابع العلماء في مركز علوم الصحة العامة في اليابان أن 80000 من البالغين اليابانيين ولمدة 20 عامًا تقريبًا، حصلوا على معظم البروتينات الغذائية من الأغذية النباتية لديهم خطر أقل في الوفاة من أي سبب.



وتميل النظم الغذائية الغربية إلى أن تكون مرتفعة في اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة، ويموت الغربيون بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والأمراض المرتبطة بالسمنة.



ويقترح مؤلفو الدراسة الجديدة أن استبدال شرائح اللحم لصالح الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين مثل: والفاصوليا والبسلة يمكن أن يقلل خطر الموت.



وعلى غرار النظام الغذائي كيتو الذي أشاد به كيم كارداشيان ويست وليبرون جيمس، تساعدك الوجبات الغذائية الغنية بالبروتين على التخلص من وزن الماء، بالاضافة الى تفتيت الدهون.