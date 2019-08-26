حظك اليوم.. برج الدلو الاثنين 26 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تمتلىء قوة ونشاط وحماسة في هذا اليوم الذي يحمل لك أحلامًا وردية ولقاءات سعيدة وبعض الآمال المهنية وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة.



عاطفيًا: تسلّم قلبك من النظرة الأولى، فتعجب بشخص تصادفه على غير موعد وتقرر فجأة الارتباط به والاستقرار نهائيًا.



صحيًا: قرار الاستمرار في التوجه إلى النادي للقيام بتمارين رياضية مفيدة رهن يديك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.