عزة مصطفى تهنئ منتخب الريشة لحصوله على برونزية الألعاب الإفريقية

هنأت الإعلامية عزة مصطفى، منتخب الريشة الطائرة، لحصولهم على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الإفريقية.



وأضافت خلال حلقة برنامج "صالة التحرير"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، منتخب الريشة حقق عددًا كبيرًا من البطولات ورفعوا علم مصر، ولا يشعر بهم أحد، ولا بد أن نقدر هؤلاء الشباب.



وطالبت الحكومة بالاهتمام بمنتخب الريشة ودعمهم ووجهت رسالة شكر خاصة لكل أعضاء الفريق بالاسم.