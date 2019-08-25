زيدان يقترب من الاستقالة من تدريب ريال مدريد بشكل نهائي

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن المدرب البرتغالي القدير جوزيه مورينيو يترقب مصير زين الدين زيدان مع ريال مدريد على أمل العودة لملعب سانتياجو برنابيو مجددًا.



ويعمل جوزيه مورينيو محللًا لمباريات الدوري الإنجليزي على المحطات التلفزيونية، وكان قد صرح أنه لا يريد العودة للتدريب إلا إن وصله عرض مناسب من نادٍ كبير.



ولا يبدو أن هناك فرصة لمورينيو لكي يعود إلى التدريب قريبًا، فجميع الأندية الكبيرة مستقرة ولا تفكر بتغيير المدرب في الوقت الراهن، خصوصًا وأن تجارب المدرب البرتغالي الأخيرة لم تكن موفقة.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مورينيو يضع العودة إلى ريال مدريد كهدف رئيسي له، فهو يتابع الفريق بشكل مستمر، ويترقب ما سيقدمه زين الدين زيدان هذا الموسم.