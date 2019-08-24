"باحث أتلفه الهوى".. هل أصيب محمد الجوادي بلوثة عقلية بعد انقسام الإخوان؟

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الدكتور محمد الجوادي، والذي يلقب نفسه بـ"أبو التاريخ"، وذلك بعد تغريدته الأخيرة التي يزعم فيها أن جماعة الإخوان في أعلى مراحل نجاحها.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن محمد الجوادي يمكن أن نصفه بأنه باحث أتلفه الهوى، مشيرا إلى أن الجوادي يقول في تغريدته: "مع احترامي التام لكل الدراسات التي تتحدث عن أزمة تواجهها جماعة الإخوان المسلمين فإني أعتقد عن علم بانورامي أن الجماعة تعيش ذروة نجاحها الحقيقي سياسيا ومجتمعيا وهو نجاح لم تعشه من قبل وقد تكرس بعيدا عن الفردية والمصادفة والحظ وتقاطعات المصالح".

واستطرد أن هذا الرجل أصابته لوثة عقلية، فهو كان من المشتاقين الكبار للحصول على أي منصب، ولم يتمكن من ذلك، فذهب في تيار الإخوان، منوها إلى أن كل ما يقوله الجوادي ليس صحيح على الإطلاق، فالجماعة تعاني من تفتت داخلي وانقسام كامل.