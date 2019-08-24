إصابة 29 شخصًا إثر انقلاب حافلة مدرسية في باكستان

أصيب 29 شخصًا بجروح إثر انقلاب حافلة مدرسية كانت تقلهم، السبت، في مدينة بانو بإقليم خيبر بختونخوا، الواقع جنوبي باكستان.



وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية، أن المصابين هم سائق الحافلة و28 طالبًا، تتراوح أعمارهم بين 5 و10 أعوام، مشيرة إلى أن الحادث وقع أثناء توجه الطلاب إلى المدرسة.



من جانبها، قالت الشرطة الباكستانية إن الحادث وقع بسبب عطل في نظام الفرامل.