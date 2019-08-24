رصد 8 إشارات أرسلت إلى الأرض من مجرة أخرى

كشف علماء عن تلقي إشارات متكررة مرسلة إلى الأرض من مجرة أخرى، إلا أنهم لم يعرفوا مصدرها بعد.



ووفقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أكد العلماء أن هذه الإشارات تم التقاطها من خلال التلسكوب، وأنها عبارة عن ثمانية انفجارات راديوية سريعة.



الانفجار الراديوي السريع هو ظاهرة فلكية ذات أصل غير معروف، تتجلى كنبضة أو إشارة راديوية عابرة، تستمر بضعة أجزاء من الثانية فقط، ومع ذلك تولد طاقة عالية.



والانفجارات الثمانية التي تم اكتشافها قبل أيام كانت على مسافة قريبة نسبيًا من الأرض، الأمر الذي يوفر للباحثين فرصة تحديد مصدرها وسبب نشأتها.



وأوضح العلماء أن الانفجارات الثمانية قد يكون مصدرها مجرة مجاورة لمجرة "درب التبانة"، التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية.



وتمت رؤية الانفجارات باستخدام تلسكوب "التجربة الكندية لقياس كثافة الهيدروجين"، وهو تلسكوب طوره العلماء بغرض استكشاف الطاقة المظلمة، وانفجارات الراديو السريعة الغامضة القادمة من المجرات البعيدة.