يمن الحماقى: مشاركة السيسى فى قمة مجموعة السبع تروج للاستثمار فى مصر

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر لديها فرصة استثمارية هائلة، ويمكن الاستفادة منها بشكل أكبر لوجود حروب تجارية بين الدول الكبرى.



وأشارت "الحماقي"، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن قضايا الإرهاب والتغير المناخي أبرز الموضوعات التي سيتم طرحها في قمة دول السبع في فرنسا.



ولفتت إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى القمة ستسهم في الترويج للاستثمار في مصر، كما أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستفتح الطريق والفرص أمام مصر، لذلك مصر تحتاج لرفع جودة الإنتاج الصناعي والزراعي.