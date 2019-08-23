فيضان النيل يُغرق مناطق في الخرطوم

أغرق فيضان النيل عدة مناطق في "ود رملي" شمالي العاصمة السوداني الخرطوم، كما فاض النيل في شارع النيل في الخرطوم، وتجاوزت مستويات المياه شواطئ النيل.



ويسعى السودانيون إلى إقامة حواجز عند المناطق التي يفيض فيها النيل، لكن المياه غمرت عدة مناطق في "ود رملي"، بعدما تضرر الجسر الواقي للمنطقة، فاندفعت المياه.



وقالت وكالة السودان للأنباء، اليوم الجمعة - إن جسر منطقة "ود رملى" تعرض لكسر، مما أدى لغمر المنطقة بمياه النيل.

وأوضح اللواء شرطة محمد البشري مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم - أن سبب كسر الجسر هو ارتفاع مناسيب المياه، لافتا إلى أنه تم إخلاء السكان من المناطق المغمورة بالمياه دون حدوث إصابات.



وأوضح أنه جاري إيواء المتضررين وتقديم المواد الغذائية ومعالجة الكسر.

في غضون ذلك، توقعت وزارة الري والموارد المائية والكهرباء، ارتفاع مناسيب النيل على طول مجرى النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل الذي ينبع من أثيوبيا).

وتسببت السيول في السودان في وفاة أكثر من 50 شخصا على الأقل حتى الأن، فضلا عن هدم آلاف المنازل.