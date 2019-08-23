ارتفاع أسهم اليابان بدعم من صعود الأسواق الصينية والأمريكية

ارتفعت الأسهم اليابانية، الجمعة، إذ حصلت على الدعم من انخفاض الين وصعود الأسواق الصينية والأمريكية، وقفزة في أسهم شركات الدفاع اليابانية مع تدهور العلاقات مع كوريا الجنوبية.



إغلاق أسهم اليابان على استقرار وسط ترقب الأسواق لخطاب جيروم باول.



وأغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعًا 0.4% إلى 20710.91 نقطة. وصعد المؤشر القياسي 1.4% في الأسبوع، وفقًا لرويترز.



وارتفع الدولار مقابل الين، الجمعة، بفعل توقعات بإلقاء جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» كلمة مهمة في وقت لاحق اليوم ستعزز الرأي القائل بأن المركزي الأمريكي لم يدخل دورة ممتدة من خفض أسعار الفائدة.



وحققت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مكاسب، أمس الخميس، وعقب ذلك تقدمت أسواق الأسهم الصينية الجمعة.



وقال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول إن "انخفاض الين عزز سوق الأسهم المحلية، التي ارتفعت متلقية الدعم من تقدم الأسهم الصينية".



وارتفعت أسهم شركات التصدير استجابة لضعف الين، مع ارتفاع سهم طوكيو إلكترون 1%، وصعود سهم سوبارو 1.6%، وارتفاع سهم هوندا 0.5%.



وارتفعت الأسهم المرتبطة بقطاع الدفاع بعد يوم من تصاعد نزاع دبلوماسي مع كوريا الجنوبية. كانت كوريا الجنوبية قررت، أمس الخميس، إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان، ما أدى إلى تعميق نزاع أضعف التعاون الأمني بشأن كوريا الشمالية.



وزاد سهم شركة صناعة معدات الدفاع إيشيكاوا سيساكوشو 3.5% وزاد سهم هوا للآلات، التي تصنع الأسلحة النارية، 4.3%. وتقدم سهم شركة صناعة معدات الاتصال الدفاعية طوكيو كيكي 1.7%.



وتصدر سهم فاملي مارت يوني هولدنجز الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، إذ ارتفع 6.1%، وتصدر سهم تايو يودن قائمة الأسهم الخاسرة بالنسبة المئوية على المؤشر إذ تراجع 3.4%.



وتقدم 145 سهمًا على المؤشر نيكي مقابل تراجع 72.



وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.28% إلى 1502.25 نقطة.



وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو 0.91 مليار ين، مقارنة مع المتوسط اليومي البالغ 1.12 مليار ين في 30 يومًا الفائتة.