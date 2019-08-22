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سياسي

مهرجان المرأة العربية للإبداع يطلق مسابقة لدعم التنمية

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف
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أعلن مهرجان المرأة العربية للإبداع والتميز، عن مسابقة المهرجان تحت عنوان "هي والتنمية" وتشمل الدعوة إلى رائدات الأعمال التي يمتلكن مشروعات صغيرة المتناهية الصغر في الوطن العربي، عن طريق تقديم نموذج من أعمالهم التي تدعم أهداف التنمية.

وأكدت آمال إبراهيم، رئيس المهرجان، أنه خلال المهرجان سيتم التطرق إلي ما وصلنا إليه من توصيات الدورة الثالثة للمهرجان وكان على رأسها ضرورة العمل على تحسين ودعم وتعزيز دور المرأة في وسائل الإعلام وفي الأعمال الدرامية والسينمائية بأن تناشد كافة المنتجين والكتاب بضرورة تناول كافة الأدوار التي تلعبها المرأة والتي تسهم من خلالها في دعم وتنمية المجتمع إلى جانب ما تتحمله من جواب مقدس تجاه أسرتها وأبنائها الذين يمثلون جهدًا حقيقيًا تقوم به المرأة من أجل إخراج أجيالًا قادرة على العطاء ومحبة للوطن، فضلا عن ضرورة استضافت النماذج الناجحة من النساء في وسائل الإعلام كافة وأن يفتح لهن المجال لاستعراض مسيرتهن بما يجعل ذلك محفزًا للشابات ولقوة المجتمع بشكل عام لتخريج المزيد من الكوادر والقيادات النسائية في مختلف مناحي الحياة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية.
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