حبس 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

أمرت النيابة العامة، الخميس، بحبس 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



المتهمون المحبوسون بالقضية هم كل من: حمدي أبو الخير، ومحمود قطب، ومحمود أبو شعيشع، ونادر أبو العطا، ومحمد جمال الدين، ومحسن عبدالمنعم.



ووجهت النيابة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.