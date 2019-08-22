استقرار أسعار الدواجن اليوم.. و"كرتونة البيض" بـ35 جنيهًا

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، بالأسواق المحلية على كافة المحافظات.



وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لـ"الدستور"، إن الدواجن البيضاء سعرها يتراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار أمهات الدواجن ما بين 17 و18 جنيها.



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.50 و9.25 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 4 جنيهات.



وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر نحو 35 جنيها، وسجل لحم الأرانب 45 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10 جنيهات.