الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تحقيقات وملفات

بعد وفاة «الصايغ».. ماذا قال كتاب مصر عن أمين اتحاد الكتاب العرب

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:04 ص
جريدة الدستور
هايدي حمدي
طباعة
رحل عن عالمنا شاعرًا إماراتيًا كانت له بصمة في تاريخ الشعر العربي المعاصر، ووضع لمساته الملموسة أيضًا على المناصب التي تولاها خلال حياته، ويأتي على رأسها اتحاد أدباء العرب، هو الشاعر حبيب الصايغ.

في ١٩٥٥، استقبلت مدينة أبوظبي الإماراتية، شاعرها حبيب يوسف عبدالله الصايغ، الذي بدأت رحلته الشعرية بقصيدة أهداها لوالدته ثم تدرج في قصائد أخرى، إلى أن دخل عالم الصحافة في مرحلة الثانوية العامة بمدرسة "جابر بن حيان"، فينثر عن الوطن وقضاياه إلى أن ذاع صيته لتفوقه في هذا المجال، حتى وصل نبوغه في الكتابة الوطنية إلى مسامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأول رئيس لها، وأبو رئيسها الحالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

بعدما تابع الشيخ زايد أعمال "الصايغ" أصدر قرارًا بتعيينه محررًا في صحيفة "الاتحاد" الناشئة عام 1973 براتب شهري 3000 درهم، تشجيعًا لموهبته، إلا أن "الصايغ" لم يكتفِ بما وصل إليه رغم حداثة سنه، لكنه نجح في الحصول على إجازة الفلسفة عام 1977 ثم حصل على الماجستير في اللغويات الإنجليزية العربية والترجمة عام 1998 من جامعة لندن، وهو ما زاد ثرائه اللغوي والثقافي، أيضًا كان له دور في كتاباته التي جمعت بين الواقع والخيال.

مع تمكنه من العمل الصحفي، بدأ في التدرج في مناصبها، فكانت البداية حين أصبح مسئولاً عن صفحة تحت عنوان "نادي القلم" بجريدة "الاتحاد"، مهتمة بجذب عدد من الأقلام المحلية الواعدة لتشجيعها، ثم أوكل إليه منصب مدير الإعلام الداخلي بوزارة الإعلام والثقافة في دولة الإمارات عام ١٩٧٧، ثم حصل بعدها على ترقية في جريدته فأصبح نائبًا لرئيس تحرير الجريدة عام ١٩٧٨.

وفي العام ١٩٨٠ أسّس أول ملحق ثقافي بالإمارات تحت اسم "الفجر الثقافي"، ثم أسس في عام ١٩٨٢ مجلة "أوراق نقدية" وترأس تحريرها حتى عام ١٩٩٥ كما ترأس تحرير مجلة "شؤون أدبية" التي تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات للأعداد من ٥٨ - ٦٢ والعددين ٧١ و ٧٢، كما ظل كاتبًا مشاركًا في صحافة الإمارات منذ بداية تأسيسها وله زاوية يومية لم تنقطع منذ فبراير ١٩٧٨.

وجانبه الآخر الذي كان سببًا في سطوع اسمه في أضواء الشهرة الأدبية كان متعلقاته الشعرية، ولعل أبرزها: هنا بار بني عبس الدعوة عامة عام 1980، التصريح الأخير للناطق باسم نفسه عام 1981، قصائد إلى بيروت 1982، ميارى عام 1983، الملامح 1986، قصائد على بحر البحر عام 1993، وردة الكهولة 1995، غد عام 1995، رسم بياني لأسراب الزرافات 2011، كسر في الوزن عام 2011، الأعمال الشعرية الكاملة جزء1 وجزء 2 عام 2012.

وإلى جانب شغفه الصحفي والشعري، كانت له مناصب إدارية أخرى منها: رئيس اللجنة الوطنية للصحافة الأخلاقية في الإمارات، نائب رئيس لجنة توطين وتنمية الموارد البشرية في القطاع الإعلامي في دولة الإمارات، مدير عام مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، عضو مجلس إدارة نادي تراث الإمارات، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في النادي، المشرف العام على مجلة "تراث" الشهرية التي يصدرها النادي، رئيس الهيئة الإدارية لمسرح أبوظبي، رئيس الهيئة الإدارية لبيت الشعر في أبوظبي، رئيس وفد المجتمع المدني الإماراتي إلى منتدى المستقبل.

وكانت آخر المناصب التي رافقته لقبها حتى وفاته هي رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والأمين العام للاتحاد العام للأدباء، ورئيس تحرير مجلة "الكاتب العربي" التي تصدر عن "الاتحاد"، حتى رحل عن عالمنا في ٢٠ أغسطس، عن عمر يناهز ٦٤ عامًا.

رجل بهذا الثراء الفكري والشعري كان لا بد وأن يكون ضمن الحاصلين على عدد من التكريمات، تقديرًا لمجهوداته ولمساته التي أضافها للمجال الشعري والصحفي، فحصل في العام 2004 على جائزة تريم عمران ( فئة رواد الصحافة )، وكرمته جمعية الصحفيين عام 2006 كأول من قضى 35 عامًا في خدمة الصحافة الوطنية، كما
حصل في العام 2007 على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وكانت المرة الأولى التي تُمنح لشاعر.

سراج: "الصايغ" كان له بصمة ثقافية مهمة
رثاء له، تحدثت "الدستور" مع عدد من الكتاب المصريين لتوجيه كلمة ل"الصايغ"، فالبداية كانت مع أحمد سراج، كاتب مصري، قال إن حبيب الصايغ واحد من الشعراء العرب المهمين ثقافيًا وشغل منصب الأمين العام لاتحاد أدباء العرب، ورأسه بشكل مشرف، وحيث كان متابعًا لكل الأحداث الثقافية والعربية وأول من يؤبن أي كاتب مصري في البداية حتى قبل توليه هذا المنصب، وله بصمة مهمة قوميًا وشعبيًا حيث انصبت اهتماماته على القضايا العربية والقومية، لعل أهمها هي قضية فلسطين.

وتطرق "سراج"، في حديثه مع "الدستور" إلى أهم مقالاته، والتي شن فيها هجومًا على كاتبة سعودية أعلنت تأييدها للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، محذرًا فيه عن الخطر الصهيوني على العرب، وكان مقاله ينم عن وعي كبير، حيث فصل فيها بين الاتجاه السياسي واتجاهه كواحد من أهم المثقفين العرب.

في برقية منه لأحد الكتاب الفلسطينيين، أرسل إليه كلماته التي تؤكد موقفه تجاه القضية الفلسطينية، فقال: "فلسطين ستظل مركز اهتمام الأدباء والكتاب العرب في كل مكان، وأنها ستظل قضية العرب المركزية، والجرح الذي ينزف في قلوب كل المخلصين، وأنه لن يهدأ بال الأدباء والكتاب العرب إلا بعودة كل النازحين، ورفع العلم الفلسطيني على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وعلى المستوى الشخصي، تحدث "سراج" عن كونه شخصًا مهذبًا ومدرك لواقع مسئوليته، وحتى في مخالفته الرأي مع أي شخص يكون بشكل لائق بمكانته وقدره، مستدلاً بقضية بسبب المقال الذي كتبه الأخير معلنًا فيه اسم الفائز بجائزة البوكر العربية، حيث لم ينكر تسليم الجائزة للشخص الخاطئ، لكنه دافع بمنطلق الشخص الوطني الغيور، وحتى حين يتم انتقاده يتقبل الأمر بصدر رحب.

تعود القصة إلى إبريل الماضي، حيث كتب "الصايغ"، في مقاله بجريدة "الخليج" عن قصة جائزة "البوكر": "السبق الصحفي له شروطه، وفي مقدمتها أن هناك سباقًا حتى يتحقق السبق؛ أي أن يسعى الزملاء الصحفيون لخبر أو معلومة ثم يسبق عبده وازن أو غيره، وواقع الحال أن أحدًا من عشرات الصحفيين الإماراتيين والعرب الحاضرين والمتابعين لم يسع إلى ذلك، وأقصى سعي هؤلاء الصحفيين الشرفاء أن يحضر حفل إعلان النتائج فيبث النتيجة أولًا قبل غيره ثم "يتفنن" في التعليقات ونحوها".

وقضية "البوكر" التي قصدها "الصايغ" في مقاله، كانت بمثابة هجوم على المقال الذي الصحفي اللبناني عبده وازن معلنًا فيه اسم الفائز بجازة البوكر العربية لعام 2019، وهي هدى بركات عن روايتها "بريد الليل"، ما عرَّض الجائزة لانتقادات من أدباء وكُتَّاب ومثقفين عرب، معتبرين أن الجائزة انتهجت في ذلك مسار المجاملات على حساب القيمة الأدبية.

سلماوي: "الصايغ" له إسهامات عظيمة في الشعر المعاصر
ونعيًا له، قال الكاتب محمد سلماوي، إن "الصايغ" كان له إسهاماته المرموقة في الشعر العربي المعاصر، إلى جانب كونه صحافيًا متفردًا بجريدة "الخليج" الإماراتية التي رأس تحريرها.

وأكد "سلماوي"، في تصريحاته، أن الشاعر الإماراتي كانت له أدوار لا يمكن إنكارها منذ توليه منصب أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء العرب، فقد ساهم في رفعة الاتحاد وتقدمه للأمام، غير منكر لكون الاتحاد يزخر بالقدرات الأدبية والإدارية التي تضمن له الاستمرار والمسيرة على طريق التقدم والازدهار.


ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

حجز المتهمين فى واقعة ضرب معاق ذهنيًا بالشرقية

منذ حوالي 19 ساعة

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 17 ساعة

تحديد موعد تدمير الأرض بالكامل

منذ حوالي 5 ساعات

حملت سفاحًا.. طفلة تتهم ابنى عمها وخالها بالتعدى عليها جنسيًا

ads

الصور

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

image description

فعاليات اليوم الثالث من مهرجان محكى القلعة

image description

مؤتمر صحفى للإعلان عن المدير الفنى الجديد للزمالك "ميتشو"

الأكثر قراءة

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

خاص.. النحاس وغالي في الجهاز الفني الجديد للأهلي

رئيس الزمالك يعلن موعد إطلاق قناة النادى الجديدة

أيام زمان

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

محسن محيي الدين ونسرين قصة حب كللت بالزواج بسبب وصية

تعرف على سر منع نادية لطفي الزيارة عن رشدي أباظة في نهاية أيامه

الصحة

4 مأكولات تعمل على "فلترة" الدم

أغذية ومشروبات تؤثر سلبيًا على فاعلية الأدوية

وفاة 773 يمنيًا وإصابة 536 ألف حالة بالكوليرا منذ بداية 2019

6 فوائد جمالية لزيت الكركم

الرئيس نيوز

التخطيط: استثمارات حكومية بـ 36.4 مليار جنيه لتنمية سيناء والصعيد

اليوم.. ملفات مهمة على مائدة الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى

حمدوك.. طرده البشير فأصبح رئيسا لأول حكومة بعد الثورة

ضبط مخدرات "شابو" بـ200 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي

منوعات

الفتيات يتفوقن على الرجال في ألعاب المغامرة والتحدي بالسعودية

تأسيس أكاديميتين للفنون في السعودية

دبي تستخدم تكنولوجيا التبريد لعلاج الخيول

مقتل سيدة بريطانية بسبب غاز الضحك

كشكول

اتحاد الرياضة المدرسية يشيد بالطلاب الفائزين ببطولة العالم في اليد

اليوم.."الوزراء" يستعرض استعدادات العام الجديد بالمدارس والجامعات

ثانوية عامة (دور ثان).. 42549 طالباً يؤدون امتحان التاريخ

ثانوية عامة (دور ثان).. 25596 طالباً يؤدون امتحان الفيزياء

إسلام سياسي

انقلاب إخواني على طارق الزمر بسبب تصريحاته عن المعزول

إعلامي إخواني : تصريحات قادة الإخوان أشبه بالتنويم المغناطيسى

مطالبات بالإفراج عن الإيزيديات في معسكرات عوائل داعش بسوريا

حرب الإخوان.. قيادات الجماعة توقف تمويلات الشباب وتطالبهم بوقف رسالة خروج المساجين


زيت وسكر

احذر.. “الأرق” سيتسبب لك في 3 كوارث صحية

بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع “دار مصر”

حملات تموينية مكثفة لضبط أسواق القاهرة

ماذا قال الرئيس عن استراتيجية وزارة الصحة؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
صفوت البياضي
السرطان القمرى واقع أم خيال؟
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب«3»
المزيد

الثقافة

إطلالة شاملة على الحضارة الهندية يقدمها المفكر خزعل الماجدى

عرض فيلم The Perfect Storm بمركز الفنون.. اليوم

الليلة.. سيرة حياة ومشوار محمد فوزى فى"أمير البهجة"

الليلة.. نجوم الأوبرا والحجار وويف جاز باند بمهرجان القلعة

صفحتنا ع الفيس بوك