نافاس: حان الوقت لمغادرة ريال مدريد

يعتقد الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، أن الوقت قد حان للبحث عن وجهة جديدة، قبل أن يصبح عرين الميرنجي ملكية دائمة للبلجيكي تيبو كورتوا.





وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن مسئولي ريال مدريد يدركون رغبة نافاس في الرحيل، ويبحثون بالفعل عن حارس بديل لمدة موسم، لحين عودة الحارس أندري لونين من الإعارة.





ويتمتع نافاس باهتمام بالغ من باريس سان جيرمان، خاصة بعد رحيل حارسه المخضرم بوفون، لكن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي يفضل ضم جيانلويجي دوناروما حارس ميلان بدلًا من كيلور.



