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خاص.. النحاس وغالي في الجهاز الفني الجديد للأهلي
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:54 م
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اقترب عماد النحاس،
المدير الفني
للفريق
الأول لكرة القدم
بنادي
المقاولون العرب، من العمل في الجهاز الفني الجديد
للنادي
الأهلي
والذي سيتولى المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
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