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توك شو

كيف اعترفت الجماعة بأنها مجرد سلعة مؤخرًا؟.. أحمد موسى يجيب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:30 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
أسماء يوسف
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية مجرد سلعة تباع وتشترى من قبل القيادات، مشيرًا إلى أن عناصر الجماعة اعترفت أخيرًا بأنه ليس لهم قيمة في الحياة.

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كنا دايمًا بنقولكم الإخوان بيتاجروا بيكم مكنتش بتسمع النصائح،" مستكملًا: "محمود منير الفلوس بالنسبة له أفضل من الجماعة ولا يعنيه أي شخص من الإخوان"، موضحًا أن الشعب المصري كاره لكل عناصر الجماعة.

وتابع: "ممنوع على الإخواني التفكير، عشان لو فكر بيعتبروها جريمة وأنك خرجت عن طوع الجماعة"، لافتًا إلى أن الجماعة تبحث عن السلطة باسم الدين.
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