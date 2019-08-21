أصالة تستعد لتجربتها السينمائية الأولى بكورسات مكثفة

تستعد المطربة أصالة لخوض أول تجربة سينمائية لها خلال الفترة المقبلة حيث قررت الحصول على كورسات تمثيل مكثفة فى أمريكا عقب الاطمئنان على ألبومها الغنائى "فى قربك "الذي بدأت فى طرح أغانيه بشكل منفرد.



وقال مصدر مقرب من أصالة إن الفيلم الجديد سيحتاج إلى فترة تحضيرات كبيرة ومن الممكن ظهوره إلى النور في 2021.



وأضاف المصدر أن أصالة تفكر فى خوض تجربة التمثيل منذ فترة ولكنها كانت بالنسبة لها مشروع مؤجل ولكن زوجها المخرج طارق العريان شجعها على خوض هذه التجربة.



وتعكف اصالة حاليا على دراسة الأمر والبحث عن السيناريو الجيد الذى يقدمها للجمهور في شكل ممثلة وسيكون العمل من انتاج واخراج زوجها المخرج طارق العريان.