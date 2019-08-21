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فن

بيتر ميمى يتعاقد مع "سينرجى" على مسلسل رمضان 2020

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:34 ص
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تعاقد المخرج بيتر ميمى والمؤلف باهر دويدار مع شركة سينرجى على مسلسل جديد لموسم رمضان 2020، وحضر جلسة التعاقد المهندس حسام شوقى مدير عام شركة سينرجى.

ولم يعلن بيتر او باهر دويدار عن أى تفاصيل تخص المسلسل الجديد وهل سيكون الجزء الرابع من مسلسل "كلبش "الذي قدمه النجم امير كرارة على مدار الثلاث أعوام الماضية أم لا.

يذكر أن الجزء الثالث من مسلسل كلبش عرض فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا وتناول الجزء الثالث جهود الدولة المصرية فى محاربة الإرهاب الأسود عن طريق أجهزة الدولة والاستخبارات المصرية وجهاز الداخلية، المتمثل فى الضابط سليم الأنصاري واللواء جلال خطاب، والذي جسد شخصيته النجم أحمد عبد العزيز، فضلًا عن الوقوف أمام الدول المعادية لمصر وحماية أراضيها وشعبها، بالإضافة إلى الحياة الصعبة التي يعيشها أفراد القوات المسلحة والشرطة فى حماية كل فرد مصرى.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.
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