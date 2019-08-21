أول تعليق من نائب رئيس اتحاد الكرة الجديد

أبدى الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة الجديد، فخره بتعيينه لهذا المنصب، وتمنى خدمة الكرة المصرية، خلال الفترة المؤقتة المقبلة.



وقال نائب رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد في تصريحات تليفزيونية، إن أول قرار سيعمل على تطبيقه، تعديل بعض بنود لائحة الاتحاد، التي "تمثل أزمة حقيقية في اللعبة، وأبرزها منح المدير التنفيذي صلاحيات إدارة الاتحاد في حال حدوث استقالات جماعية، مثلما حدث".



وأضاف: "يجب إيجاد حل آخر يضمن تسيير الأمور بشكل أفضل من خلال اختيار رئيس الرابطة أو أحد رؤوساء الأندية، أو البحث عن اقتراحات تتناسب مع الأمر".



وأضاف: "أرى وجوب أن تكون هناك فترة انتقالية بين المواسم، وتوفير 3 أشهر مثلًا للاستعداد للموسم الجديد".



وتابع: "سأتقدم باستقالتي من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، سأطبق اللائحة وسأتفرغ للمنصب خلال العام المقبل".