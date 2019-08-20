أدمن صفحات "بي تي إس" تروي تفاصيل عرض فيلم الفرقة بالسينمات

قالت ندى علي، أدمن صفحات فرقة "بي تي إس" في مصر، إنها بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية للترويج لفيلم الفرقة الكوري "بي تي إس"، وقامت بدعوة محبي الفرقة لحجز تذاكر لحضور الفيلم.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه تم إرشاد متابعي الفرقة للسينمات التي ستعرض الفيلم، ولكنهم فوجئوا بشكاوى من عدد كبير من المتابعين بأن الفيلم سيعرض لأعمار 18 عاما.

واستكمل أنه تم التواصل مع إدارة السينمات للسماح بعرض هذا الفيلم لمن هم دون الـ18 عاما، خاصة وأنها أفلام لا تحتوي على أي مضامين مسيئة أو ضارة بالمراهقين، وتمت الموافقة على عرض الفيلم لكل الأعمار.