سيدة سعودية تنجب 5 توائم

أنجبت سيدة سعودية، خمسة توائم، ثلاثة ذكور واثنتين إناث، حسبما ذكرت صحيفة الرياض اليوم.



وبحسب الصحيفة، أنجبت أمّ سعودية 5 توائم حيث تم تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عدة اجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.



وأنجبت الأم توائمها من خلال عملية ولادة قيصرية شارك فيها فريق طبي مكوّن من 13 طبيبًا من قسمي النساء والحضانة، و45 مختصا من الكادر الفني.



وتتمتع الأم وأطفالها حاليًا بصحة جيدة، حيث تراوحت أوزان المواليد بين 1000 و1195 غرام، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حاليًا في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.