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بالأسماء.. القائمة النهائية للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة
الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:05 م
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استقر اتحاد الكرة بشكل رسمى على التشكيل النهائى للجنة المؤقتة التى ستدير اتحاد الكرة لمدة عام.
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