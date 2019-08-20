أول تعليق لأفضل لاعب في كأس العالم لكرة اليد بعد عودته (فيديو)

قال اللاعب أحمد هشام، الحاصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم لكرة اليد للشباب، إنهم يستعدون لبطولة كأس العالم منذ عامين.



وأضاف "هشام"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten": "كان هدفنا الحصول على البطولة من أول لحظة حطينا رجلينا فيها في مقدونيا".



وأشار "هشام"، إلى أنهم لم يكونوا يتوقعوا هذا الكم من الجمهور الذي انتظرهم في المطار، موجهًا التحية إلى الجمهور الذي جاء للمطار لتحية منتخب كرة اليد في المطار.

