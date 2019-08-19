موعد إطلاق ساعة Apple Watch Series 5

تعتزم شركة آبل الكشف عن ساعة آبل الذكية المقبلة بشاشات OLED، وفقا لما ذكره موقع MacRumors الشهر المقبل، ويطلق عليها Apple Watch Series 5.



ومن المنتظر أن يتم الكشف عنها في حدث تقليدي في سبتمبر، حيث تطلق الشركة مجموعة جديدة من هواتف آيفون.



ووفقا للتسريبات، ستأتي ساعة آبل مزودة بميزة لتتبع النوم وبطارية أكبر وميزات صحية، أما إصدار 2020 من الساعة الذكية سيأتى مع شاشة Micro LED.