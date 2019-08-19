فيديو.. على الهلباوى يثير حماس جماهير مهرجان القلعة بـ"زدنى بفرط الحب"

أشعل المطرب علي الهلباوي وفريق كايروستيبس جمهور حفل مهرجان القلعة للموسيقي والغناء بأغنية "زندي بفرط الجمال".



وشهد الحفل تكريم كل من محمد الحلو ونادية مصطفى خلال حفل الافتتاح من قبل وزير الثقافة إيناس عبد الدايم، ورئيس الأوبرا مجدي صابر، بجانب ٨ شخصيات أخرى ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وهم المطرب علي الحجار، وعازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسي المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.



وانطلقت العروض الفنية لفريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، أعقبها الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسة الموسيقار باسم درويش وقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر، ويقدم مجموعة من أعماله الخاصة التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز.



ومن المقرر أن تختتم حفل الافتتاح المطربة مي فاروق بباقة مختارة من عيون الطرب العربي التي اشتهرت بأدائها.