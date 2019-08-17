وزيرة الثقافة: مهرجان القومى للمسرح ينقل رسالة حب وإبداع لكل العالم

افتتحت وزيرة الثقافة فعاليات الدورة ال12 للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز فى حفل أقيم مساء اليوم السبت على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقالت وزيرة الثقافة - خلال الكلمة التي ألقتها - إن المهرجان يعد حقا صورة حضارية تنقل رسالة حب وإبداع للعالم فى مشهد يجتمع فيه المبدعون المسرحيون فى هذه الدورة التى تحمل اسم الفنان الراحل كرم مطاوع.

ومن جانبه، أوضح الفنان أحمد عبد العزيز أن قائمة التكريمات كان اختيارها ليس بالأمر السهل فهناك العشرات من المبدعين الذين يستحقون التكريم والحفاوة والاختيار كان صعبا ونأمل أن نتكاتف جميعا لندفع حركة المسرح إلى الأمام.

وأضاف أنه كان من المفترض أن يكون حاضرا على منصة التكريم الراحل فاروق الفيشاوى لكنها إرادة الله فهو الغائب الحاضر ورفيق الدرب رحمه.

وبدوره، وجه الفنان القدير يوسف شعبان الشكر لوزيرة الثقافة ولمجهودها بهدف إعادة أمجاد المسرح المصرى وللفنان أحمد عبد العزيز ومجهوده فى رئاسة دورة المهرجان.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح خارج المسرح بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية علي جانبي السجادة الحمراء التي يمر عليها ضيوف المهرجان أعقبه حفل داخل المسرح بالدقات الثلاثة التقليدية للمسرح ثم عزف السلام الجمهوري المصري وبعدها قدمت مذيعة الحفل جاسمين طه زكي 12 من ضيوف الشرف الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم وهم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب وعميد المسرح المصري الفنان جلال الشرقاوي والفنان التشكيلي حسين العزبي والقيصر الفنان محي إسماعيل والموسوعة متعدد المواهب الفنان سمير صبري وعاشق المسرح المخرج المسرحي الفنان سيد فجل والشاعر والكاتب المخرج الفنان شوقي حجاب وايزيس المسرح المصري الفنانة سهير المرشدي وراعية الإبداع المسرحي الناقدة الدكتورة هدي وصفي والمخرج المبدع ورئيس المهرجان القومي للسينما الفنان سمير سيف وفتي المسرح الجامعي النجم الفنان محمود حميدة والمبدع المصري الاصيل الفنان عزت العلايلي.

وأعقب ذلك مباشرة الفقرة الفنية بعنوان " الاستثنائي " إخراج مناضل عنتر الذي شرح تفاصيلها قائلا: (الاستثنائي) رمز الي الاستثناء في كل مناحي الحياة فالفنان كائن استثنائي لأنه يخلق الشيء المميز وغير السائد وشارك في تلك الفقرة 10 راقصين متخصصين في الرقص المعاصر والأداء الحركي.

وقدمت المذيعة جاسمين طه زكي لجان التحكيم للمسابقات المختلفة بالمهرجان والذين يحكمون 68 عرضا مسرحيا تعرض علي 20 خشبة مسرح بالقاهرة ومدنها الكبري وذلك بخلاف العروض الموازية خارج المسابقات والتي تعرض علي مسارح المدن والمحافظات خلال فترة المهرجان فضلا عن مسابقة التأليف المسرحي ومسابقة النقد المسرحي.

وصعد علي المسرح كل رئيس لجنة فالمسابقة الأولي رأسها الفنان والمخرج فهمي الخولي وتضم الناقدة عبلة الرويني والموسيقار هاني شنودة وأستاذ الديكور الدكتور نبيل الحلوجي والفنانة سلوي محمد علي والدكتورة لمياء زايد والدكتور الفنان محمود زكي.

والمسابقة الثانية ترأستها الناقدة الدكتورة سامية حبيب وتضم المخرج إسلام إمام والموسيقار هيثم الخميسي والمخرج الدكتور جمال ياقوت والفنان التشكيلي المهندس محمد الغرباوي والكاتب المسرحي والسيناريست أيمن سلامة والناقد عبد الرازق حسين أما المسابقة الثالثة فترأسها الكاتب الكبير يعقوب الشاروني وتضم الدكتور الفنان محمد عبد المعطي والموسيقار منير الوسيمي والمخرج المسرحي طارق الدويري والفنانة مي عبد النبي.

كما صعد علي المسرح لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي " جائزة لينين الرملي " والتي يرأسها الدكتور علاء عبد العزيز وتتألف من المؤلف والمخرج المسرحي نادر صلاح الدين والناقدة والفنانة ليليت فهمي والدكتور حاتم حافظ أستاذ الدراما والنقد بأكاديمية الفنون، كما صعد رئيس لجنة تحكيم مسابقة النقد المسرحي " جائزة الدكتور فوزي فهمي " والتي يرأسها الدكتور أسامة أبو طالب والذي يتغيب لسفره وتتكون اللجنة من الناقد الدكتور سيد الامام والدكتور ياسر علام أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وعرض المهرجان فيلما قصيرا عن الفنان والمخرج الراحل كرم مطاوع أعقبها فقرة التكريمات للذين ابدعوا فامتعوا ثم رحلوا عنا وتم تكريم اسم الفنانة القديرة الراحلة محسنة توفيق وتسلم تكريمها نجلها وائل، كما تم تكريم الفنان القدير الراحل محمود الجندي وتسلم تكريمه نجلته الفنانة مريم محمود الجندى، كما تسلم الفنان شريف نجم تكريم والده الفنان الكبير الراحل محمد نجم.

كما كرم المهرجان الراحل الاستاذ فؤاد السيد المدير المالي والإداري للمسرح القومي وتسلم تكريمه نجلته وانتهت فقرة تكريمات الراحلين بتكريم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوي الذي كان من المكرمين الأحياء لكن القدر لم يمهل المهرجان لتكريمه حيا وتسلم تكريمه نجله المونتير عمر الفيشاوى.

وعقب تكريم أسماء الفنانين الراحلين، كرم المهرجان المبدعين المسرحيين الفنان الكبير يوسف شعبان والكاتب الكبير يسري الجندي والأستاذ عاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي والفنان لطفي لبيب والمخرج محسن حلمي والفنانة سوسن بدر والمطرب علي الحجار ودكتور عبد ربه عبدربه أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية والفنان توفيق عبد الحميد والفنانة هالة فاخر والكاتب المسرحي والروائي الفنان السيد حافظ.

واختتم حفل الافتتاح بصورة تذكارية جمعت كل الفنانين المكرمين مع وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ورئيس ومدير المهرجان ثم بأغنية المهرجان الذي غطته أكثر من 20 قناة فضائية مصرية وعربية ونقلته على الهواء قناة DMC.