فرج عامر: مشروع الصوب الزراعية يسد احتياجات 20 مليون مصرى

أشاد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع الـ1300 من الصوب الزراعية، على مساحة 10 آلاف فدان، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسعى لاستغلال الموارد وترشيد استخدامها من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والرى.



وأكد أن المشروع يسد احتياجات 20 مليون مصرى، ويسهم في تحقيق إنتاجية أفضل للمواد الغذائية في مصر، والعمل على تلاشي كل الإشكاليات الخاصة بالحاصلات الزراعية.



ولفت إلى أن إنتاج المشروع يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، مما جعله المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط.



وأضاف أن المشروع فرصة لتعظيم الاستفادة من الأراضى المتاحة للأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى ترشيد استخدام مياه الري.