فى ذكرى مولده.. هل كان بديع خيرى سببا في نجاح الريحاني؟

يوافق اليوم الجمعة 17 أغسطس، الذكرى الـ125 لميلاد أحد أشهر كتاب المسرح المصريين، بديع خيري، الذي شارك في واحدة من أولى الحركات المسرحية في مصر.



ولد المؤلف المسرحي بديع خيري بأحد أحياء القاهرة الشعبية وهو "المغربلين"، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، ما ساعد على صقل موهبته اللغوية.



بدأ كتابة المونولوج، ثم أخذه عشق المسرح، فقرر تأليف مسرحيات، كانت أولها تحمل أسم "أما حتة ورطة".



فى عام 1918، وقبل شهور من ثورة 1919، التقى بصديق الكفاح ورائد المسرح نجيب الريحاني، ليؤسسا معًا فرقة، كانت أول تجربة فنية جمعتهما رواية "على كيفك".



يعد بديع خيري أبرز كتاب المسرح المصري في القرن العشرين، كما أنه أول من كتب للسينما المصرية، فكان متعدد المواهب، كا تب مسرحي، ممثل وملحن، الأمر الذى جعله يغرد وحيدًا فى عالم الكتابة المسرحية.



لم يتوقف عن التقديم للمسرح، بل قدم أيضًا أفضل ما أنجبت الكوميديا المصرية وهو ابنه الفنان عادل خيري، الذي خطفه الموت فى ريعان شبابه.



رحل بديع خيري عن دنيانا في فبراير عام 1966، بعد أن ترك بصمة مع الريحاني، على الكسار، ساهمت في إعلاء اسم مصر في الساحة الثقافية والفنية العربية، على مدار عقود طويلة.



