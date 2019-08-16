هكذا تقضى أنغام عطلتها بـ"الساحل الشمالى"
الجمعة 16/أغسطس/2019 - 12:18 م
محمد مجديطباعة
تقضى الفنانة أنغام، إجازتها الصيفية، بالساحل الشمالي، بجانب عدد من أصدقائها المقربين وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، الذي تعاونت خلاله مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
وظهرت أنغام خلال إحدى المقاطع المصورة عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وهي مرتدية الـ"كاش مايوه"، وفي طريقها إلى البحر للاستجمام، وهو ما قابل العديد من التعليقات التي تمنت لأنغام عطلة صيفية سعيدة.
الجدير بالذكر، أن أنغام قد أعلنت مؤخرًا عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ولاقى الخبر ردود أفعال متباينة من قبل محبي ومتابعي أنغام في مصر والعالم العربي. اضغط
وظهرت أنغام خلال إحدى المقاطع المصورة عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وهي مرتدية الـ"كاش مايوه"، وفي طريقها إلى البحر للاستجمام، وهو ما قابل العديد من التعليقات التي تمنت لأنغام عطلة صيفية سعيدة.
الجدير بالذكر، أن أنغام قد أعلنت مؤخرًا عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ولاقى الخبر ردود أفعال متباينة من قبل محبي ومتابعي أنغام في مصر والعالم العربي. اضغط