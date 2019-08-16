خبيرة شئون آسيوية: الصين حركت جيشها تجاه هونج كونج (فيديو)

قالت الدكتورة نادية حلمي، الخبيرة في الشؤون الآسيوية، إنها تعتقد أن الحكومة الصينية مستاءة كثيرًا من تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مظاهرات هونج كونج، مشيرة إلى أن هذا الأمر دفع الجيش الصيني بالاقتراب مع حدود هونج كونج، وتحديدًا وسط حشود من الجيش الصيني في مدينة شنزن.



وأضافت "حلمي"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المفترض ألا يتدخل الجيش الصيني في هونج كونج إلا إذا طلبت منه السلطات الصينية، واعتقد أن ذلك هو ما تم بالفعل.



وأشارت إلى أن آخر تقرير صدر بالأمس من مراكز فكرية صينية يؤكد أن قائد تلك الاحتجاجات الطلابية في هونج كونج هو الطالب "لوج وان سون"، وهو الطالب الذي درس في جامعة سيام الأمريكية، وهو الطالب الذي أشعل المظاهرات، وكذلك حركة 4 يونيو لإحداث ذكرى ساحة ميدان تيانانمن.