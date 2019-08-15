صورة أثارت العديد من الشائعات حول الفنانة شادية وعلاقتها بهذا الشاب.. شاهد

جمعت بعض الصور القديمة، الفنانة شادية، بشاب وسيم مجهول، وكانت في بدايتها الفنية وتناولتها الصحف وقتها بعنوان "الفارس المجهول".



الشاب الوسيم رفيق شادية كان يظهر دائمًا معها فرآه البعض يقود سيارتها والبعض الآخر شاهدوه وهو يرقص معها في الأوبرج، الأمر الذي زاد من الشائعات حولها.



البعض أطلق عليها شائعة أنها تزوجت منه، وآخرين قالوا إنه الفارس المجهول، ونشرت وقتها مجلة "الكواكب" صورتهما معًا وأزاحت الستار عن الفتى المجهول وهو يدعى طاهر، طالب بكالوريوس تجارة وهو شقيق الفنانة شادية.