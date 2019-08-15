خبير في الشؤون الأمريكية يكشف السبب الحقيقي وراء الإطاحة بمدير الاستخبارات

قال الدكتور سيد أحمد، خبير الشؤون الأمريكية، إن ترامب يدير البيت الأبيض والملفات السياسية بمنطق رجل الأعمال أو صاحب شركة وأن مستشاريه ما هم إلا مجرد موظفين فقط، موضحا أن سبب الاستقالات الجماعية التي تحدث داخل الإدارة الأمريكية خاصة المناصب الأمنية كتغير وزير الدفاع ثلاث مرات، سببها أن ترامب جاء من خارج المؤسسات التقليدية والدولة العميقة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن ترامب ينظر بتربص وريبة للمؤسسات العسكرية والأمنية ويختذل دورها في أن وظيفتها ليس الولاء للفكرة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية بقدر ولائها له والدفاع عن أفكاره والوقوف معه في معاركه ولذلك كان هذا أحد أسباب إقالة مدير الاستخبارات دان كوتس لأن ترامب رأى أنه خذله في قضية التحقيقات.



