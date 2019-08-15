تراجع أسعار السكر اليوم الخميس

شهدت أسعار السكر اليوم الخميس، تراجعا ملحوظا بالأسواق التجارية خلال بداية التعاملات الصباحية بالبورصات العالمية، حيث سجل سجل السعر نحو314.70 دولار للطن مقابل نحو 317.20 دولار للطن أمس الأربعاء، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.



وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية أن يصل حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام الجاري إلى نحو 2.740 مليون طن، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن خلال نفس الفترة.



وتبدأ السنة التسويقية لمحصول السكر فى مصر بين شهرى أكتوبر وسبتمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 إلى 3.3 مليون طن سنويًا، فى حين أن معدلات الإنتاج المحلى من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن.

