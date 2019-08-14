ريفالدو: انتقال نيمار إلى ريال مدريد ليس خيانة للكتالونى

رفض البرازيلي ريفالدو، مهاجم برشلونة السابق، وصف زميله نيمار، نجم باريس سان جيرمان، بـ"الخائن" في حال انتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ويرى ريفالدو، أنه طالما لم ينتقل نيمار من برشلونة إلى ريال مدريد بشكل مباشر، فهذه لا تعد خيانة بوجهة نظره؛ لأنه لعب لمدة موسمين في صفوف باريس سان جيرمان، وهناك العديد من اللاعبين فعلوا ذلك منهم الظاهرة البرازيلية رونالدو.



وقال ريفالدو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس الإسبانية: "إذا وقع نيمار لريال مدريد، لا أرى أن ذلك خيانة لبرشلونة، لقد انتقل إلى باريس سان جيرمان ثم سينتقل إلى مدريد، هذا ليس انتقال مباشر إلى العدو الأبدي، ليس خيانة بالنسبة لي".