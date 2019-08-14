طائرة صينية تعود أدراجها بعد سقوط أجزاء من معداتها قبل الإقلاع

عادت طائرة مدنية صينية أدراجها إلى مطار نيويورك، وذلك لأسباب فنية عرفت فيما بعد بسبب سقوط جزء من جناحها خلال لحظات الإقلاع.



وذكر موقع متخصص بالطيران المدني "airlive.net" أن طائرة مدنية من طراز بوينج 777 تابعة للخطوط الجوية الصينية "تشاينا إيسترن إيرلاينز" عادت إلى مطار نيويورك، يوم الإثنين الماضي، بعد سقوط جزء من جناحها.



وأشار الموقع إلى أن الطائرة الصينية التي كانت تتجه من نيويورك إلى شنجهاي عادت إلى مطار كينيدي بنيويورك بعد ساعتين ونصف من الإقلاع، أي بعد أن قطعت مسافة طويلة وقامت بانعطافات فوق المحيط لحرق الوقود ليتسنى لها الهبوط مجددًا في المطار دون مخاطر.



وبلغ عدد ركاب الطائرة حوالي 300 شخص نقلوا بعدها إلى الفندق بعد أن تعذر إيجاد طائرة أخرى لنقلهم.