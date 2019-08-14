حبس طالبة جامعية بتهمة ممارسة الدعارة مقابل 2000 جنيه

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، الأربعاء، بحبس طالبة جامعية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بممارسة الدعارة مقابل 2000 جنيه في الساعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تعود الواقعة إلى تمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة من رصد إحدى السيدات على موقع عبر شبكة الإنترنت حال عرضها لنفسها لاستقطاب الرجال من راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية.



بإجراء التحريات أمكن تحديد شخص المتحري عنها، وتبين أنها "ي. ح"، 27 سنة، طالبة، وأنها تتواصل مع أحد راغبي المتعة الحرام عن طريق برنامج، حيث أرسلت له صورًا شخصية، وتم الاتفاق على التقابل بمسكنه لممارسة الرزيلة نظير مبلغ 2000 جنيه.



بإعداد الأكمنة تمكن ضباط إدارة حماية الآداب العامة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها حال تواجدها بشارع القصر العيني بدائرة قسم شرطة قصر النيل فور حضورها لمقابلة أحد عملائها بناءً على اتفاق مسبق وبحوزتها المضبوطات هاتف محمول يحوي محادثات بينها وراغبي المتعة المحرمة، ومبلغ مالي 100 جنيه.



بمواجهتها أمام العميد حمدى النهرى مدير إدارة جناية الأداب بالقاهرة، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفت بحضورها لمقابلة أحد عملائها لممارسة الرذيلة مقابل أجر مادي.



أمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.