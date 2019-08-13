رفع المخلفات والإشغالات من حدائق وشوارع الإسكندرية في ثالث أيام العيد

واصل جهاز النظافة بحي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عمله بنظافة حديقتي سعد زغلول بمحطة الرمل، وبيرم التونسي بالشاطبي ورفع المخلفات، استمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة بالحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



كما تم رفع كمية من المخلفات المتنوعة من شاطئ السلسة بالشاطبي، عن طريق عمال ومعدات الجهاز، وبحضور سكرتير عام الحي.



وعلى صعيد آخر؛ تواصلت اليوم حملات إزالة الإشغالات والتعديات بحي وسط، حيث توجهت الحملة لشوارع: "٢٦ يوليو، فؤاد، صفيه زغلول، سعد زغلول، طريق الحريه، والنبى دانيال"، لتهذيب الشوارع من الإشغالات خلال أيام العيد، وإعادة الانضباط لشوارع الحي.

