4 خطوات لحماية بياناتك الصوتية في "آيفون"

أصبحت مشكلة البيانات الصوتية إحدى أبرز المشكلات التي تقلق مستخدمي هواتف "آيفون" بعد الفضائح التي طالت شركة "آبل" بسبب انتهاكها لقوانين خصوصية المستخدمين.



بعد الأخبار التي تداولها العديد من وسائل الإعلام العالمية والتي أشارت إلى أن موظفي "آبل" يستمعون إلى بيانات المستخدمين الصوتية التي يحصلون عليها عبر مساعدات Siri، وبعد اتهامها بانتهاك قوانين حقوق المستهلك، اضطرت "آبل" للاعتراف بالأمر، لكن مستخدمي هواتفها بات هاجسهم الأكبر كيف يحمون بياناتهم الشخصية من التطفل.



ولحماية تلك البيانات من الوصول إلى أي جهة ينصح خبراء التقنية بحذفها من هواتف "آيفون" ومنع وصولها إلى "آبل" وذلك باتباع بضع خطوات:

-الانتقال إلى إعدادات الهاتف.



- الضغط على خيار Siri & Search.



- تعطيل ميزة Siri.



ويمكن القيام بعملية مهمة أخرى عبر التوجه إلى إعدادات الهاتف، ومن ثم قسم General، وبعدها الضغط على خيار لوحة المفاتيح Keyboard، ومن ثم إيقاف خيار Enable Dictation، لتوقيف لوحة المفاتيح في الهاتف عن استقبال الأوامر الصوتية.