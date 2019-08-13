مواطنون ينتشلون ميكروباص غرق في ترعة بالإسماعيلية

نجح مواطنون بدعم من معدات قرية الضبيعية بالإسماعيلية في إنقاذ سيارة ميكروباص قبل الغرق صباح اليوم الثلاثاء بعد أن سقطت في مياه ترعة السويس بنطاق قرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.



وتوجه محمد عباس رئيس قرية الضبعية وفريق من القرية وتم انتشال السيارة من الترعة وخروج المتواجدين بها بدون إصابات.



جدير بالذكر أن هذا الطريق يعاني من الهبوط في بعض الأماكن القريبة من ترعة السويس مما يهدد حياة المواطنين وأصحاب السيارات وهو مدافع الأهالي بمطالبة المسئولين بضرورة إعادة تطوير الطريق.