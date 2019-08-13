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فى خدمتك.. إجراءات يجب اتباعها قبل السفر للدول الموبوءة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 03:34 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
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نقدم لكم من خلال هذه السطور الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتباعها عند السفر للدول الموبوءة، وذلك نقلا عن موقع مد يريات الصحة:

ولًا: إجراءات يجب إتباعها قبل السفر:

1. مرض الملاريا (بلاد موبوءة بالملاريا):

أفريقيا: إثيوبيا - أريتريا - إفريقيا الوسطى – الجزائر – الرأس الأخضر – السنغال – السودان - الصومال - الكاميرون - الكونغو - النيجر- أنجولا - أوغندا - بتسوانا – بنين – بوركينا فاسو - بوروندي – تشاد – تنزانيا المتحدة – توجو جابون – جامبيا – جزر القمر – جمهورية الكونغو الديمقراطية – جنوب إفريقيا – جنوب السودان – جيبوتي- رواندا – زامبيا – زيمبابوي – ساوتوم وبرنسيب – سيراليون – سوازيلاند – غانا – غينيا – غينيا الاستوائية - غينيا المتحدة – غينيا بيساو – كوت ديفوار – كينيا – ليبيريا – مالي – مالاوي – مدغشقر – موريتانيا – موزمبيق – ناميبيا – نيجيريا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل – الأرجنتين – المكسيك – إكوادور - باراجواي – بليز – بوليفيا – بنما – بهامس – بيرو – ترينداد وتوباجو – جاميكا – جزيرة سولومون - جواتيمالا – جورجيا - جوليانا - جيانا الفرنسية – دومينيكا – سلفادور – سورينام – فانيتيو – فنزويلا – ماويتي – كوستاريكا – كولومبيا – نيكاراجوا – هايتي – هندوراس.

أسيا: أذربيجان – أرمينيا – أفغانستان – العراق – الصين – الهند – اليمن – إندونيسيا – أوزبكستان – إيران – باكستان – بنجلادش - بوتان – تايلاند – تركيا – تيمور – جمهورية لاو – سنغافورة سيريلانكا – طاجاكستان – عمان فلبين – فيتنام – كراجستان – كمبوديا – كوريا الديمقراطية - كوريا الجنوبية - ماليزيا - ميانمار – نيبال.

الإجراءات التي يجب اتباعها قبل السفر:
تناول الجرعة الوقائية (أقراص) قبل السفر بأسبوع على الأقل ويمكن الحصول عليها من الإدارة العامة لمكافحة الملاريا بالوزارة بموجب مستندات السفر الرسمية.


2. مرض الحمى الصفراء (بلاد موبوءة بمرض الحمى الصفراء):
أفريقيا: أثيوبيا – الجابون – السنغال – السودان – الكاميرون – الكونغو – النيجر – أنجولا – أوغندا – بنين – بوركينا فاسو – بوروندي – تشاد – توجو – جامبيا – جنوب السودان – جمهورية إفريقيا الوسطى – جمهورية الكونغو الديمقراطية - رواندا – سيراليون – غانا – غينيا – غينيا بيساو – غينيا الاستوائية – كوديفوار – كينيا - ليبيريا – مالي – موريتانيا – نيجيريا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل – الأرجنتين – الإكوادور – باراجواي – بنما – بوليفيا – بيرو – ترينداد – جويانا – جيانا الفرنسية – سورينام – فنزويلا – كولومبيا.

الإجراءات التي يجب اتباعها قبل السفر:
على المسافرين إلى البلاد الموبوءة بالحمى الصفراء التطعيم قبل السفر بعشرة أيام (حيث تبدأ صلاحيتها بعد عشرة أيام من تاريخ التطعيم وتسري لمدة عشرة سنوات) بمراكز التطعيم الدولية والحصول على شهادة التطعيم الدولية.


3. مرض الالتهاب السحائي (بلاد موبوءة بمرض الالتهاب السحائي):
أفريقيا: إثيوبيا – السودان – السنغال – النيجر – أريتريا – أوغندا – بنين – بوركينا فاسو – تشاد – توجو – جامبيا – جمهورية أفريقيا الوسطى – جمهورية الكونغو الديمقراطية – جنوب السودان – غانا – غينيا بيساو – كوت ديفوار (ساحل العاج) – كينيا – مالي-موريتانيا – نيجيريا.

الإجراءات التي يجب إتباعها قبل السفر:
على المسافرين إلى البلاد الموبوءة بالالتهاب السحائي التطعيم ضد المرض والحصول على شهادة التطعيم.

4. مرض الكوليرا (بلاد موبوءة بمرض الكوليرا):
أفريقيا: إثيوبيا – السنغال – السودان – الصومال – الكاميرون – الكونغو – النيجر – أنجولا – أوغندا – بنين – بوركينا فاسو – بوروندي – بتسوانا – تشاد – توجو – جمهورية تنزانيا المتحدة – جنوب السودان – جمهورية الكونغو الديمقراطية – جنوب إفريقيا – روندا – زامبيا – زيمبابوي – سوازيلاند – سيراليون – غانا – غينيا – غينيا بيساو – غينيا الجديدة – كوت ديفوار – كينيا – ليبيريا – مالاوي – مالي – مدغشقر – موريتانيا – موزمبيق – نيجيريا – ناميبيا.

أمريكا الجنوبية: جمهورية الدومنيكا – هايتي.

أسيا: أفغانستان – الصين – العراق – الهند – إيران – اليمن – باكستان – تايلاند – فيتنام – كمبوديا – ماليزيا – نيبال.

الإجراءات التي يجب إتباعها قبل السفر:
يفضل التطعيم ولا تطلب شهادة تطعيم دولية من المسافرين إلى الدول الموبوءة بالكوليرا، وفي حالة عدم التطعيم يتم الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التالي ذكرها.

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