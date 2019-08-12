شواطئ بورسعيد كاملة العدد بثاني أيام العيد

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، توافد الآلاف من المواطنين وزوار المحافظة من المحافظات الأخري، لقضاء إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



وتنافس أصحاب الكافتريات المطلة على الشاطئ فيما بينهم من خلال الإعلان عن عروض علي تأجير الكراسي والشماسي وتناول المشروبات والأطعمة، بينما أقدم عدد منهم علي تنظيم حفلات لفرق السمسمية بالمساء لجذب المواطنين.



وتراوح سعر 4 كراسي وشمسية ومنضدة ما بين 50 إلى 100 جنيه حسب مستوى الكافتيريا والشاطئ وموقعهما، بينما تراوحت أسعار المشروبات ما بين 5 جنيهات إلى 35 جنيه، في ظل انتشار لباعة الحلوى وألعاب الأطفال بطول الشاطئ.



وانتشر رجال الشرطة بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة بكافة التجمعات خاصة بمحيط الحدائق والقري السياحية والشاطئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.

