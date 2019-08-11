سكرتير عام مطروح يزور المستشفى العام ويهنىء المرضى بالعيد



تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك نائبا عن محافظ الإقليم، مستشفى مطروح العام وزيارة المرضى والاطمئنان عليهم وتقديم التهنئة لهم بمناسبة العيد وإدخال البهجة عليهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل، موجها بتقديم كافة الرعاية الطبية وذلك بحضور الدكتورة عزة الحويطي مديرة الطب الوقائي بمديرية الصحة.



وأعلنت مديرية أوقاف مطروح، في وقت سابق، أن الساحات المحددة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة الثمانية، منها 30 ساحة بمدينة الحمام، 16 ساحة بمدينة سيوة، 3 ساحات بالنجيلة، 8 ساحات بالعلمين، 12 ساحة بالضبعة، 13 ساحة بمدينة مرسى مطروح منها الساحة الكبرى بمركز شباب مطروح، ساحتين بمدينة براني، وساحتين بمدينة السلوم.



كما أعلنت محافظة مطروح أنه تم افتتاح جميع الحدائق العامة مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى إقامة بعض الحفلات الفنية.