شباب بورسعيد يلقون "البالونات" على المواطنين من أسطح المنازل.. صور

ألقى عدد من شباب محافظة بورسعيد، البالونات، اليوم الأحد، على المواطنين من فوق أسطح المنازل المحيطة بساحات صلاة العيد؛ احتفالا بعيد الأضحى المبارك.



وتسابق الأطفال والشباب على التقاط البالونات، في ظل أجواء من السعادة والمرح، بينما قام مواطنون بتوزيع الحلوى والألعاب على الأطفال.



وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك، بالساحة المقابلة للمسجد الكبير بمدينة بورفؤاد مع الآلاف من أهالي المدينة، يرافقه اللواء هشام خطاب، مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين المسلم.



وخصصت مديرية الأوقاف 9 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى، وهي: المعمورة بحي الشرق، بورفؤاد الكبير بمدينة بورفؤاد، الرزاق والصفوة والتوحيد 6 أكتوبر بحي الزهور، السيدة زينب والحرمين تصنيع بحي الضواحي، الشبان المسلمين بحي العرب، والإمام الحسين بحي المناخ.



وانتشر رجال الشرطة بمحيط الساحات والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.