نقيب الإعلاميين يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى

توجه الإعلامي طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بالتهنئة لعموم المصريين، والقيادة السياسية للبلاد، وأكد سعدة أن هذ الأيام العطرة التي تشهدها الأمة الإسلامية في كل ربوع العالم، هي فرصة لنشر التسامح وأنها تضرب مثالا أصيلًا في التقوى والطاعة من أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لرب العزة.



وأضاف سعدة: هذه المناسبة العطرة تعكس حسن الطاعة وبر الوالد، حينما قال سيدنا إسماعيل لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهو ما نحتاجه هذه الأيام أن نتأسى بأخلاق الأنبياء في طاعة الله.



كما وجه سعدة التهنئة لكافة الزملاء الإعلاميين في كافة القطاعات وللقيادة السياسية تحت مظلة الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي.